Il boss Raffaele Cutolo si è aggravato: trasferito dal carcere in ospedale (Di martedì 4 agosto 2020) Il boss Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova Camorra Organizzata, è stato trasferito in ospedale a Parma, dal carcere nel quale si trovava. Il trasferimento è avvenuto giovedì scorso. Il legale Gaetano Aufiero informa: “Non sappiamo esattamente quali siano le sue condizioni. Ci dicono che la situazione è sotto controllo, e continuano a sostenere che rifiuta … L'articolo Il boss Raffaele Cutolo si è aggravato: trasferito dal carcere in ospedale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

