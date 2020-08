Il "bordello" al "cancello verde". Cosa fanno al centro migranti (Di martedì 4 agosto 2020) Maurizio Zoppi L'indagine nasce nel 2018, i carabinieri hanno dimostrato come le donne del centro di accoglienza migranti venissero agevolate nell'esercizio della protituzione da Giuseppe Campisi, 65 anni, di Capo d'Orlando. Donne del centro di accoglienza dedite alla prostituzione. Succede a Capo d'Orlando in provincia di Messina. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito nove misure cautelari con l'accusa di favoreggiamente della prostituzione e spaccio di stupefacenti. Il regista di questa operazione era un abitante del paese, Giuseppe Campisi di 65 anni. L'uomo faceva da taxi alle clandestine, accompagnandole dallo Sprar ai vari appuntamenti, fornendo loro anche un appartamento dove poter prostituirsi. Inoltre il Campisi recapitava a giovani migranti hashish, cocaina e marijuana per venderla. Non ... Leggi su ilgiornale

