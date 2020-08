Il bollettino di oggi 3 agosto sul Coronavirus in Lombardia (Di martedì 4 agosto 2020) La situazione del Coronavirus in Lombardia oggi 3 agosto secondo i dati del bollettino della Regione: un dato in rialzo, i positivi di oggi sono 44 contro i 25 di ieri. Ci sono tre nuovi decessi. La Regione specifica che solo 4 tra i nuovi 44 casi di positivi sono “debolmente positivi”, mentre altri 4 sono stati registrati in seguito a test sierologici. Sono stati effettuati 4.208 tamponi per untotale complessivo di 1.320.427. Salgono gli ospedalizzati di nove unità per un totale di 162. Stabili invece a 9 i ricoverati in terapia intensiva. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

