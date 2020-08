"Il Bayern rinuncia ad Havertz, via libera per il Chelsea" (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA - Il Bayern Monaco rinuncia all'acquisto di Kai Havertz e lascia il via libera al Chelsea per il 21enne talento del Bayer Leverkusen. Lo scrive il Mirror sottolineando come il club bavarese, che ... Leggi su corrieredellosport

Calciomercato Inter, rottura col Bayern | Alaba si è offerto!

David Alaba e il Bayern Monaco non hanno ancora raggiunto l’accordo per ... ma per il Barça Alaba sarebbe pronto anche a rinunciare ad una parte di quella cifra. Nel frattempo, il padre del Nazionale ...

David Alaba e il Bayern Monaco non hanno ancora raggiunto l'accordo per ... ma per il Barça Alaba sarebbe pronto anche a rinunciare ad una parte di quella cifra. Nel frattempo, il padre del Nazionale ...