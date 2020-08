Iker Casillas si ritira a 39 anni: “Ho vissuto un percorso da sogno” (Di martedì 4 agosto 2020) Ha ispirato un’intera generazione di portieri, ha fatto emozionare i tifosi del Real Madrid e ha portato sul tetto del mondo la Spagna. Iker Casillas a 39 anni dice basta e saluta il calcio giocato con un annuncio davvero emozionante. In realtà il suo addio era ben noto tra gli addetti ai lavori, dopo il problema cardiaco accusato lo scorso anno, e il portiere spagnolo che ha deciso di chiudere definitivamente la propria carriera dopo la finale di sabato scorso della coppa di Portogallo vinta dai suoi compagni del Porto per 2-1 sul Benfica. “L’importante è il percorso che fai e le persone che ti accompagnano, non la destinazione, perché con il lavoro e i sacrifici tutto arriva da solo – scrive Casillas sui social -. Penso di poter dire, senza esitazione, che ... Leggi su sportface

