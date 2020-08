Iker Casillas annuncia il ritiro: “Percorso e destinazione che ho sempre sognato” (Di martedì 4 agosto 2020) Iker Casillas dice addio al calcio giocato.Dopo una carriera stratosferica, culminata con la vittoria dei Mondiali nel 2010 con la Spagna, Iker Casillas lascia il Porto annunciando l'addio al calcio giocato. Il portiere ex Real, che nel 2019 aveva fatto tremare il mondo del calcio dopo un attacco di cuore, ha deciso di fare un passo indietro al termine della stagione appena conclusa dopo stato aggregato alla squadra di Conceiçao senza però scendere mai in campo. "La cosa importante è il sentiero che percorri e le persone che ti accompagnano, non la destinazione - ha scritto Iker Casillas su Twitter -. Con lavoro e sforzi, penso di poter dire senza esitazioni, che il mio è stato il sentiero e la ... Leggi su mediagol

