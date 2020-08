Ibrido: le differenze tra plug-in, mild e full (Di martedì 4 agosto 2020) Si fa presto a dire Ibrido. mild, full, plug-in, sono tre sigle che identificano tre sistemi diversi ma che spesso vengono confusi tra loro. Quindi proviamo a fare un po' di chiarezza, partendo da un po' di storia. Nel 1997 Toyota presentava la Prius, cioè la prima auto ibrida di serie, inventando un nuovo modo di sfruttare l'energia, con l'aiuto di un motore elettrico, di una batteria al nichel-idruro di metallo e di una gestione elettronica assai sofisticata. L'idea era di recuperare energia nelle frenate e nelle decelerazioni per poi riutilizzarla nelle accelerazioni, il momento in cui il consumo è massimo. Una piccola rivoluzione, a cui però nessun costruttore (a parte Honda) ha creduto per molti anni. Oggi, invece, lo scenario è completamente cambiato ed esistono tre tipologie di sistemi ... Leggi su gqitalia

La Honda Jazz 2020 si inserisce in un segmento molto popolato e competitivo, ovvero quello delle compatte da città. Era necessario svecchiarne un po' l'aspetto e alzarne il carico tecnologico. A Tokyo ...

Una giornata in Kartodromo a Busca (CN) per scoprire la 2° generazione ibrida della Suzuki Swift. La Swift precisamente è alla sua 5° generazione e rinnova completamente il proprio cuore ibrido, come ...

