I trenta-quarantenni costretti a tornare a vivere a casa dei genitori (Di martedì 4 agosto 2020) «Mi sembra di aver fatto un salto indietro di dieci anni. Per mia madre sono tornata ad essere una figlia da accudire. È dura, a quasi quarant’anni, pensare di non poter provvedere a me stessa». Se il futuro spezzato dei giovani d’oggi si potesse sintetizzare in una frase, sarebbe questa. A pronunciarla all’altro capo del telefono, in un caldo pomeriggio di fine luglio, è Lisa (nome di fantasia), 38enne della provincia di Napoli. Dopo vent’anni di lavoro nel turismo, di cui dieci lontano da casa, a Roma, da giugno è tornata a vivere in famiglia. Troppo compromesso il suo settore, troppo caro l’affitto del suo monolocale, troppo pochi i soldi in tasca: lì dove non ti ammazza, il coronavirus ti mette in ginocchio economicamente. «È stata una scelta obbligata, se non volevo ... Leggi su linkiesta

