I 5 S bocciano la riforma dello Sport per fermare le ambizioni e l’inadeguatezza di Spadafora

Il Movimento Cinque Stelle si è improvvisamente accorto di avere un grosso guaio, l'ennesimo, al proprio interno. Un problema che ha un nome e un cognome, Vincenzo Spadafora, ministro che ha visto interrompersi la propria personalissima scalata al potere a causa di una lettera improvvisa, quella attraverso la quale il partito ha preso le distanze dalla sua sua riforma dello Sport. Un fuoco amico che con tutta probabilità impedirà al testo di approdare al Consiglio dei ministri e che ha fatto di nuovo schizzare verso l'alto l'asticella della tensione in un Movimento che rischia di perdere per strada un altro pezzo. Un intervento dietro il quale si nasconde il tentativo di bloccare le mire dello stesso Spadafora, nonostante le rassicurazioni ...

