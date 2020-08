Hellboy: trama, cast e trailer del film in onda su Sky Cinema (Di martedì 4 agosto 2020) Uno Questa sera, martedì 4 agosto 2020, va in onda su Sky Cinema Uno il film Hellboy, pellicola del 2019 diretta da Neil Marshall e tratta dai fumetti con protagonista Hellboy creati da Mike Mignola. Si tratta inoltre di un reboot dopo i film diretti da Guillermo del Toro Hellboy e Hellboy: The Golden Army. Ma qual è la trama, il cast e il trailer del film? Ecco tutto quello che c’è da sapere. trama Il supereroe demoniaco Hellboy (David Harbour) è un detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense), un dipartimento che difende la Terra dalle minacce cosmiche. A lui viene affidata la missione di ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Hellboy trama Hellboy: trama, cast e trailer del film in onda su Sky Cinema TPI Hellboy: Il diavolo salvatore di Mike Mignola

Eroe dei fumetti, star dei cinecomic e carismatico leader di una squadra di outsiders che nell’ombra ha difeso l’umanità da innumerevoli ed incredibili minacce. Definizione che potrebbe calzare a dive ...

