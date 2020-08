Heartbreakers - Vizio di famiglia: Jennifer Love Hewitt e il gioco di carte, ecco come ha imparato (Di martedì 4 agosto 2020) Jennifer Love Hewitt ha imparato il trucco di carte presente in Heartbreakers - Vizio di famiglia da un celebre mago del palcoscenico. Page Conners, interpretata da Jennifer Love Hewitt in Heartbreakers - Vizio di famiglia, stupisce tutti con un gioco di carte nella scena che si svolge all'interno del ristorante, dicendo che è una cosa che la rilassa. L'attrice ha imparato il trucco dal mago del palcoscenico Ricky Jay. In realtà la Hewitt ha imparato molti più trucchi di quelli presenti nella pellicola ma non è stata in grado di eseguirli ... Leggi su movieplayer

Jennifer Love Hewitt e Sigourney Weaver in Heartbreakers - Vizio di famiglia In seguito Cher si interessò a Heartbreakers - Vizio di famiglia e coinvolse David Mirkin, come regista e come nuovo ...

