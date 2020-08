Harry, che si è sempre sentito la ruota di scorta di William (e di Kate Middleton) (Di martedì 4 agosto 2020) Harry, Kate Middleton e William, «un terzetto molto affiatato»? A quanto pare non è mai stato così. Harry, fratello minore e a lungo (almeno ufficialmente) scapolo si è sempre sentito la «ruota di scorta» del fratello. A raccontarlo è l’esperta reale Katie Nicholl, riferendosi alle indiscrezioni della nuova bio, in uscita la prossima settimana, Finding Freedom. Leggi su vanityfair

3bananasforhaz : RT @HSfakereal_: IN CHE SENSO HARRY NON HA PIÙ I BAFFI MI PRENDETE IN GIRO? IO MI STAVO AFFEZIONA- No scherzo OLLARE OLLARE - _KissMeYouFool : RT @babetomlinsun: a volte penso che harry ha solo 26 anni ma ha già dieci anni di carriera alle spalle e mi devo sedere un attimo - Louismysunhx : RT @louisyouidiot_: Harry e Louis che vanno alla mostra della famiglia Horan...chi vuole capire, capisca. - VanityFairIt : Ora che ha detto addio alla royal family e vive a Los Angeles con Harry e Archie, niente sarà come l'anno scorso… - alex_1d28 : RT @gracewee79: Una fan twittò a Lou nel 2012: 'Una delle cose che più ti piace di Harry?' Lou : 'I suoi ricci o il suo odore' QUESTA GIF… -