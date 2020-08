Guardia Sanframondi, domani seconda giornata della Vinalia all’insegna dell’innovazione (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – Ci si organizza in piccoli gruppi, si prenota, si consulta più volte il sito www.Vinalia.it per saperne di più, per scegliere la proposta adatta o quella imperdibile. È questa la Vinalia al tempo del Covid 19, una rassegna enogastronomica che si adegua alle necessità del momento e che, nonostante tutto, conserva il suo fascino, i suoi appassionati e i suoi curiosi. L’atteso appuntamento, che si terrà fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi in provincia di Benevento, ha per tema “Mille ragioni, per mille passioni” ed è promosso dal Circolo Viticoltori e organizzato dal Comitato Vinalia. Ognuna delle sette aziende vitivinicole presenti a ... Leggi su anteprima24

TeresaBellanova : Prima tappa della mia visita oggi in #Campania nella Cantina sociale di Guardia Sanframondi, una delle più grandi c… - gennaromigliore : Oggi con @TeresaBellanova alla cantina sociale di Guardia Sanframondi, una delle più grandi cooperative agricole d’… - FabrizioSigolo : RT @CampaniaViva: INIZIA LA CAMPAGNA DI ASCOLTO SUI TERRITORI? Ieri con @TeresaBellanova nel Sannio nella Cantina sociale di Guardia Sanfr… - BPreziosi : RT @CampaniaViva: INIZIA LA CAMPAGNA DI ASCOLTO SUI TERRITORI? Ieri con @TeresaBellanova nel Sannio nella Cantina sociale di Guardia Sanfr… - gennaromigliore : RT @CampaniaViva: INIZIA LA CAMPAGNA DI ASCOLTO SUI TERRITORI? Ieri con @TeresaBellanova nel Sannio nella Cantina sociale di Guardia Sanfr… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Sanframondi Guardia Sanframondi (Bn): Al via la XXVII edizione di Vinalia Positanonews Guardia Sanframondi: domani seconda giornata della Vinalia all’insegna dell’innovazione

L’atteso appuntamento, che si terrà fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi in provincia di Benevento, ha per tema “Mille ragioni, per mille passioni” ed è promosso dal Circolo Viticoltori e ...

Torna “Calici di stelle”

Diventa l’occasione per rilanciare con forza l’enoturismo, dopo l’emergenza coronavirus, “Calici di stelle”, appuntamento ormai consolidato, organizzato da Movimento Turismodel Vino in collaborazione ...

L’atteso appuntamento, che si terrà fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi in provincia di Benevento, ha per tema “Mille ragioni, per mille passioni” ed è promosso dal Circolo Viticoltori e ...Diventa l’occasione per rilanciare con forza l’enoturismo, dopo l’emergenza coronavirus, “Calici di stelle”, appuntamento ormai consolidato, organizzato da Movimento Turismodel Vino in collaborazione ...