Guardia Sanframondi, al via la X edizione di Vinarte (Di martedì 4 agosto 2020) L’appuntamento con “Vinarte” si rinnova, per il decimo anno consecutivo, all’interno della rassegna “Vinalia”, in scena a Guardia Sanframondi (Bn) dal 4 al 10 agosto. A raccontare la particolare genesi ispiratrice dell’edizione del decennale, che cade nel difficilissimo anno del Covid, è il suo direttore artistico Giuseppe Leone: “Ho spesso attribuito all’Arte un valore profetico ed è la stessa arte a non smentirmi; oggi, come non mai, siamo in immanente attesa, osserviamo, impotenti, il sorgere del sole ed il suo tramontare, il cielo rabbuiarsi o farsi rischiarare dalle stelle. In questi mesi, nel mio studio, ho compiuto una ricerca a ritroso, non mera nostalgia ma desiderio irrefrenabile di tendere lo sguardo ad un luminoso futuro. Poi ... Leggi su ildenaro

TeresaBellanova : Prima tappa della mia visita oggi in #Campania nella Cantina sociale di Guardia Sanframondi, una delle più grandi c… - gennaromigliore : Oggi con @TeresaBellanova alla cantina sociale di Guardia Sanframondi, una delle più grandi cooperative agricole d’… - annamaria_ff : RT @CampaniaViva: INIZIA LA CAMPAGNA DI ASCOLTO SUI TERRITORI? Ieri con @TeresaBellanova nel Sannio nella Cantina sociale di Guardia Sanfr… - pengueraffaele : Guardia Sanframondi (Bn): Domani seconda giornata della Vinalia all’insegna dell’innovazione - bassairpinia : Guardia Sanframondi (Bn): Domani seconda giornata della Vinalia all’insegna dell’innovazione -… -