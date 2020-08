Gravina: “Il calcio è molto preoccupato per la situazione legata alla partenza” (Di martedì 4 agosto 2020) La Figc ha accolto la proposta della Lega Serie A stabilendo ufficialmente la data di ripresa del campionato per il 19 settembre. La Serie B riprenderà il 26 e la Serie C il 27. Al termine del Consiglio Federale ha parlato il presidente Gravina. “Il calcio è molto preoccupato della situazione generale legate alla partenza, sapendo che già 5-6 squadre di A femminile sono in ritiro rispettando col massimo rigore il protocollo previsto per i professionisti, potete immaginare con quale sacrificio. Siamo preoccupati per l’idea che bisognerà agire su un sistema di protocolli che diventa assolutamente insostenibile, parzialmente per i professionisti e totalmente per i dilettanti. Siamo molto concentrati, attenti e impegnati per dare ... Leggi su ilnapolista

