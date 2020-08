Gravina: «Contiamo sulla riapertura degli stadi per la prossima stagione» – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato del calendario della prossima stagione e della riapertura degli stadi Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha così parlato dei calendari della prossima stagione e della riapertura degli stadi. Ecco le sue parole: «Non è solo la valutazione delle Nazionali. Noi dobbiamo incastrare il calendario e lavorare sul progetto di calendario che tenga conto sia delle giornate di campionato che delle competizioni internazionali di club e nazionali. Dobbiamo tenere conto della deadline che è collegata al rispetto delle date Uefa». « » Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Rai Due. Queste le parole del dirigente italiano sulla situazione del calcio e sul futuro: PLAYOFF – «Ho detto più volte che l'id ...

