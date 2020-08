Grandine e piogge forti, Potenza si allaga – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Momento difficile per Potenza, dove prima la Grandine, poi un potente nubifragio hanno praticamente paralizzato la città e la viabilità Fonte foto: (Getty Images)Tutto è iniziato con la Grandine, poi, un nubifragio di grandi dimensioni e tutto è precipitato. Potenza è praticamente sott’acqua, con la viabilità a farne le spese. Diverse, le chiamate ricevute dai vigili del fuoco. Colpita, anche l’Azienda Ospedaliera Regionale ‘San Carlo’, dove l’acqua si è infiltrata in alcuni corridoi, collegati con i padiglioni. “Le sale operatorie sono in sicurezza. Le squadre di soccorso aziendale stanno effettuando controlli in tutto l’ospedale e intervenendo per risolvere eventuali altre criticità. La situazione ... Leggi su chenews

