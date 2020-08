Grandi Navi, la sfida degli attivisti che dicono no alle crociere: “Bloccheremo le bocche di porto della laguna di Venezia” (Di martedì 4 agosto 2020) I No Grandi Navi scorrono le cronache degli ultimi giorni e lanciano un avvertimento al governo. Se verrà dato il via libera alle crociere, in piena epoca post-Covid, sono disposti a tutto, anche al blocco delle bocche di porto della laguna di Venezia pur di fermare i bestioni del mare che da Ferragosto in poi potrebbero ripartire. È da tempo che gli attivisti stanno monitorando i siti attraverso i quali le compagnie hanno cominciato a mettere in vendita i pacchetti-vacanza. Adesso denunciano come nel porto di Civitavecchia siano ormeggiate Costa Favolosa e Costa Deliziosa, a bordo delle quali tre uomini dell’equipaggio sono risultati positivi e quindi in quarantena. Poco importa se ... Leggi su ilfattoquotidiano

