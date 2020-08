Grande Fratello Tv, Manila Nazzaro possibile concorrente: ci sarà anche Amoruso? (Di martedì 4 agosto 2020) Protagonista a Temptation Island insieme a Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro non ha chiuso le porte ad una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip Novità in vista per i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip, pronto alla nuova edizione con la conduzione di Alfonso Signorini. Così, dopo l’esperienza a Temptation Island, Manila Nazzarro potrebbe essere protagonista … L'articolo Grande Fratello Tv, Manila Nazzaro possibile concorrente: ci sarà anche Amoruso? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Manila Nazzaro, pazzesca promozione a Mediaset? "Dopo Temptation Island..."

