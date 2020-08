Gp Repubblica Ceca, Bradl al posto dell’infortunato Marquez (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo aver subito una seconda operazione al suo braccio destro infortunato, Marc Marquez e la Honda hanno deciso che il campione del mondo non correrà in Repubblica Ceca per poter recuperare al più presto. Al suo posto, il pilota di test HRC Stefan Bradl. Nel 2019 l'ex campione del mondo Moto2 ha partecipato a quattro gare della MotoGP con un miglior piazzamento al decimo posto al GP di Germania.Ricordiamo che Marc Marquez è stato costretto a operarsi dopo la caduta nel corso del Gran Premio di Spagna di MotoGP che ha comportato conseguenze fisiche serie per il campione del mondo in carica. Lo spagnolo ha riportato la frattura totale dell’omero senza dislocamento. "Si tratta di un trauma diretto al braccio destro con frattura totale ... Leggi su ilfogliettone

VoltItalia : Supportiamo le famiglie disposte a sottoporsi a test autopagati e quarantena fino ad un risultato negativo o di 14… - DAZN_IT : Danilo Petrucci rivive l'emozione della sua prima vittoria in #MotoGP ?? Questo weekend si torna in pista: il Gran P… - igorducati : RT @BibbiaGP: ?? Fabio Quartararo arriva a Brno da leader assoluto con 2 vittorie su 2, ma Yamaha non vince in Repubblica Ceca dal 2015: 'B… - zazoomblog : MotoGp tutto pronto su DAZN per il Gran Premio della Repubblica Ceca - #MotoGp #tutto #pronto #Premio #della - motosprint : #MotoGP, Repubblica Ceca: tutti all'assalto della #Yamaha -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Ceca MotoGP, Repubblica Ceca: tutti all'assalto della Yamaha Motosprint.it MotoGP, Marquez non correrà in Repubblica Ceca: Bradl al suo posto

Marc Marquez non ce la fa. Niente Gp della Repubblica Ceca a Brno per il campione del mondo spagnolo che dopo la caduta nella prima gara stagionale a Jerez e la conseguente frattura dell’omero, aveva ...

Speciale infrastrutture: Agenzia danese, lavori del gasdotto Nord Stream 2 possono riprendere

Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad ...

Marc Marquez non ce la fa. Niente Gp della Repubblica Ceca a Brno per il campione del mondo spagnolo che dopo la caduta nella prima gara stagionale a Jerez e la conseguente frattura dell’omero, aveva ...Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad ...