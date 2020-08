"Gli innesti sospetti". Covid, l'ex presidente dei virologi europei: creato in laboratorio? L'ultima spaventosa conferma" (Di martedì 4 agosto 2020) Ora, lo dice anche un virologo. Si parla del coronavirus e delle sue origini. A parlare, intervistato da La Stampa, è Giorgio Palù, 71 anni, professore emerito all'Università di Padova ed ex presidente della Società europea di virologia, il quale sta scrivendo un libro sui segreti del virus. "Non va dimenticato che viene dalla Cina, che è stato taciuto per mesi con la disattenzione dell'Oms e che anche nel 2002 per Sars-Cov-1 i cinesi stettero zitti a lungo", sottolinea. E ancora, dice forte e chiaro: "Il sospetto che il ll Sars-Cov-2 non sia naturale non è un'eresia. Contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall'uomo". Due circostanze che rendono insomma più che legittimo il sospetto. Il virologo si dice poi pessimista sul futuro: "Un coronavirus che ... Leggi su liberoquotidiano

_Gi_Ci_ : @fattoquotidiano Il vizio del magna-magna, invece, non si è mai fermato. Nemmeno in Campania, nonostante i mille sp… - Marco_Kram91 : @CriticoMilanist Mancano gli innesti titolari così - ONadde : Io: zio, pecché non mettiamo tutti alberi da frutto? Che ne sò, un paio di aranci, nu limone, albicocche ecc. ecc.… - Steve140971 : @pianetagenoa Caro Davide, grazie di tutto. Di cuore. Sul fatto che il Genoa valesse il 10^ posto...lasciamo stare.… - daniloagutoli : @Arnaldogreco (gli innesti di freschi talenti negli ultimi anni di Repubblica sono Biani e Bottura, lo dico casomai… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli innesti Samagor, ecco gli innesti: pronti per la nuova stagione gazzettaregionale.it Cosa sta succedendo all'Aquila con gli incendi

Sull’origine dolosa degli incendi ci sarebbero pochi dubbi perché sulla parte alta dei Monti della Laga sono stati trovati degli innesti. Secondo le prime ricostruzioni, i nuclei principali da cui si ...

Mercato Atalanta Boga è un obiettivo. Sfida al Napoli

Mercato Atalanta Boga – Continua il percorso super dell’Atalanta. A campionato ormai concluso, infatti, la squadra di Gasperini ha agganciato il terzo posto raggiungendo la prossima Champions League.

Sull’origine dolosa degli incendi ci sarebbero pochi dubbi perché sulla parte alta dei Monti della Laga sono stati trovati degli innesti. Secondo le prime ricostruzioni, i nuclei principali da cui si ...Mercato Atalanta Boga – Continua il percorso super dell’Atalanta. A campionato ormai concluso, infatti, la squadra di Gasperini ha agganciato il terzo posto raggiungendo la prossima Champions League.