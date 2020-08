Giuntoli: “Ci vuole tempo per consolidare un progetto nuovo come il nostro” (Di martedì 4 agosto 2020) Il direttore sportivo del Napoli in un’intervista a SportMediaset ha parlato a pochi giorni dalla sfida contro il Barcellona. Queste le parole di Cristiano Giuntoli: “Con Osimhen abbiamo un attaccante diverso da quelli attualmente in rosa: ha sempre voglia di attaccare la linea avversaria ed aiuta la squadra in fase di non possesso. Insigne? Mancano ancora due anni di contratto ma Lorenzo è il nostro capitano, ci sarà modo di parlarne. Ci vuole tempo per consolidare un progetto nuovo come il nostro, abbiamo cambiato tanto negli ultimi 18 mesi. Comunque abbiamo vinto la Coppa Italia e disputato un girone di ritorno da piazzamento Champions. Sognare non è vietato, vogliamo dare il massimo e fare una bella figura. E con ... Leggi su alfredopedulla

claudioruss : #Giuntoli: '#Barcellona? Sognare di passare non è vietato. #Osimhen diverso dagli attaccanti in rosa. Rinnovo… - clikservernet : Giuntoli: “Ci vuole tempo per consolidare un progetto nuovo come il nostro” - Noovyis : (Giuntoli: “Ci vuole tempo per consolidare un progetto nuovo come il nostro”) Playhitmusic - - Salvato95551627 : RT @claudioruss: #Giuntoli: '#Barcellona? Sognare di passare non è vietato. #Osimhen diverso dagli attaccanti in rosa. Rinnovo #Insigne? Ci… - Salvato95551627 : RT @claudioruss: L'agente di #Insigne a @CalcioNapoli24: 'Siamo entrambi fiduciosi nel fatto che possa esserci col #Barcellona, quando ha s… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli “Ci 'A scuatra oramaje è ttutta cu Gattuo i 'e frutte se vedono. 'Ncarraje pure tutt''e cagne IlNapolista