Giulia De Lellis ha tradito Andrea Damante? Lui si leva l’anello di fidanzamento e… (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) In questi giorni si sta molto parlando del fatto che Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrerebbero essersi lasciati e sul web c’è chi ipotizza che l’influencer potrebbe averlo tradito. Tutti i fan conoscono il travagliato passato che si cela alle spalle della coppia. I ripetuti tradimenti di lui fecero perdere il controllo a lei, al punto da generare una reazione inaspettata. A distanza di un bel po’ di tempo, però, c’è chi ipotizza che la donna potrebbe essersi vendicata. Giulia ha tradito Andrea? Da un po’ di giorni il web è pieno di indizi che sembrano lasciar intendere che Giulia e Andrea si siano lasciati. L’influencer Deianira Marzano ha sganciato ... Leggi su kontrokultura

