Gianni Sperti irriconoscibile, capelli biondo platino: il drastico cambio di look [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) Gianni Sperti è il suo drastico cambio di look In attesa d i vederlo a settembre a Uomini e Donne, sempre col ruolo di opinionista, Gianni Sperti si sta rilassando al mare in questa calda estate 2020. Nelle ultime ore però, il collega di Tina Cipollari ha attirato l’attenzione grazie al suo drastico cambio look. Infatti, i suoi tradizionali capelli neri magicamente sono diventati color biondo platino. Un cambiamento clamoroso, ma fatto gradualmente. Infatti già la settimana scorsa l’ex ballerino di Amici si era fatto vedere sul suo account Instagram con una chioma inedita. In quell’occasione l’ex marito di Paola Barale aveva ... Leggi su kontrokultura

