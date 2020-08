Giampaolo Morelli: "La mia prima volta da regista? Pieno di paure, ma le ho superate lanciandomi" (Di martedì 4 agosto 2020) L'intervista a Giampaolo Morelli, ospite del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento in cui parliamo del suo esordio alla regia, 7 ore per farti innamorare, avvenuto in piena emergenza. paure? Tantissime per un esordio alla regia che Giampaolo Morelli non dimenticherà tanto facilmente. Bloccato dall'emergenza sanitaria, 7 ore per farti innamorare, lo scorso 20 aprile ha dovuto capitolare al passaggio sulle maggiori piattaforme online (Skyprimafila première, Chili, Infinity, Timvision e Rakuten tv) rinunciando di fatto alla sala. "Immaginavo un grande caldo e che con le prime giornate di sole - (il film sarebbe dovuto uscire il 26 marzo), - la gente non avrebbe avuto voglia di andare al cinema a vedere il mio film. E invece... è scoppiata una pandemia!", ... Leggi su movieplayer

