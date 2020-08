Giallo a Messina, mamma e figlio di 4 anni scomparsi dopo incidente (Di martedì 4 agosto 2020) Messina, 4 agosto 2020- La polizia sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi , 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull' autostrada A20 ... Leggi su quotidiano

