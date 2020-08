Ghirelli, senza pubblico e sponsor situazione è drammatica (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - "Se penso a una Serie C senza pubblico e senza sponsor, e speriamo intanto che il governo approvi il credito d'imposta, non si regge, la situazione diventa drammatica. C'è il ... Leggi su corrieredellosport

Il Messaggero

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Se penso a una Serie C senza pubblico e senza sponsor ... Lo ha detto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli uscendo dal consiglio federale in via Allegri. (ANSA).

«Le elezioni per la carica di presidente della Figc si terranno il 15 marzo a Roma». Lo ha anticipato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine del consiglio federale che si è da poc ...