Ghirelli: «Il 15 marzo si eleggerà il presidente Figc» – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato al termine del Consiglio Federale: le sue parole Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato al termine del Consiglio Federale. Queste le parole. RIPARTENZA – «Le date della stagione noi le abbiamo fissate, ora ci sarà da parlare del protocollo. Se ne è discusso oggi e il presidente (Gravina NdR) se ne farà carico. Non c’è solo questo problema, ma anche quello dei ritiri, in particolare per i giovani visto che tutta l’attività relativa ai provini è messa in discussione, è saltata e creerà problemi molto rilevanti. E poi c’è il problema degli stadi. Non mi si faccia correre il rischio di dire che non partiamo perché ... Leggi su calcionews24

