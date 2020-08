Gesesa, giovedì interruzione idrica per lavori di manutenzione: eccola zona interessata (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Di seguito la nota stampa della Gesesa. Comunichiamo, che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria presso la Scuola Elementare Papa Orsini, saremo costretti ad interrompere il servizio idrico Giovedì 6 Agosto, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, in contrada Epitaffio dal tratto a valle del bar “Ritrovo Degli Amici”. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il sito web Gesesa.it. L'articolo Gesesa, giovedì interruzione idrica per lavori di manutenzione: eccola ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Gesesa giovedì Società - Lavori di riparazione: Gesesa sospende il servizio idrico il 15 luglio in via Marmorale e il 16 nel distretto di Pezzapiana Realtà Sannita