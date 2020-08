George Floyd: nuovo video inedito del momento del fermo (Di martedì 4 agosto 2020) Il Daily Mail ha pubblicato un video inedito del momento del fermo di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso il 25 maggio a Minneapolis, negli Stati Uniti, da un agente di polizia, Derek Chauvin, che lo ha soffocato tenendogli per troppo tempo un ginocchio sul collo. Proprio dalle bodycam degli agenti Thomas Lane e Alex Kueng è stato ricavato questo nuovo video in cui si vede che, appena viene fermato Floyd, quando l'uomo è ancora in auto, un agente gli punta immediatamente la pistola al viso e il 46enne lo supplica: "Agente non spararmi, per favore amico".EXCLUSIVE: Police bodycam footage shows moment-by-moment arrest of George Floyd for the first time https://t.co/succzEeMsq ... Leggi su blogo

