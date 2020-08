Genoa, nuova rivoluzione: c’è Faggiano al posto di Marroccu. Il Parma e l’ex Palermo Dario Baccin… (Di martedì 4 agosto 2020) Francesco Marroccu lascia il Genoa.Dopo aver conquistato la salvezza al termine dell'ultima giornata di campionato, la società di Enrico Preziosi si prepara ad una vera e propria rivoluzione: dalla panchina, con il probabile addio di Davide Nicola, alla dirigenza.Sì, perché - secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - chi lascerà la Liguria dopo appena otto mesi dal suo arrivo è proprio l'attuale direttore sportivo rossoblù. Lo scorso 12 dicembre, l'ex dirigente di Cagliari, Ascoli e Brescia aveva scelto di legarsi al Genoa, sostituendo di fatto Stefano Capozucca, che aveva rescisso il contratto per divergenze con la proprietà.Marroccu sarebbe arrivato questa mattina nella sede del club per firmare la risoluzione del contratto, con Preziosi che ... Leggi su mediagol

Il presidente del Genoa sta in realtà per compiere l’ennesima rivoluzione. Come riportato da ‘Il SecoloXIX’, prossimo il divorzio anche dall’attuale Ds Marroccu, al suo posto arriverà direttamente dal ...GENOVA - Adesso è ufficiale. La Serie A 2020/2021 inizierà il 19 settembre. La decisione è arrivata al termine del consiglio di Lega svoltosi nella serata di lunedì 3 agosto. Una settimana di ritardo ...