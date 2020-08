Gazzè e l’Ofb rendono magica l’atmosfera del Teatro Romano, ultimo atto del Bct – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – “E’ un luogo meraviglioso. Non potete immaginare la gioia di suonare in posti così belli”. Rimane colpito dall’immensa bellezza del Teatro Romano Max Gazzè, che ieri sera insieme all’Orchestra Filarmonica ha messo il sigillo alla IV edizione del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. La scaletta mescola i successi dei primi album ai brani più recenti. Il live è diviso in due atti. Si inizia con Gazzè che, accompagnato dalla sua storica band – composta da Clemente Ferrari al piano, Giorgio Baldi alla chitarra elettrica, Dedo alla tromba, trombone e chitarra acustica e Puccio Panettieri alla batteria –, dimostra ancora una volta di essere un artista completo e sempre alla ricerca di nuove sfide. Nel secondo ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Bct, arte e cinema antidoto al Covid: Gazzè e l’Ofb incantano al Teatro Romano -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzè l’Ofb Secondo Kaspersky Trojan, Backdoor e Dropper sono i malware più ricercati dagli analisti della cybersecurity Affaritaliani.it