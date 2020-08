Garofalo Health Care acquista altre azioni proprie (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Garofalo Health Care, con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie autorizzato dall’Assemblea degli azionisti del 24 maggio 2019, comunica che, dal 27 al 31 luglio 2020, ha acquistato 4.886 azioni GHC pari allo 0,01% del capitale sociale, al prezzo medio di 4,6678 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 22.806,67 euro. A seguito degli acquisti comunicati sopra, al 3 agosto, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 352.323 azioni proprie, pari allo 0,43% del capitale sociale. Intanto, a Milano, migliora l’andamento di Garofalo Health Care che si attesta a ... Leggi su quifinanza

Venturi consulente del gruppo Garofalo

REGGIO EMILIA Da commissario a consulente. È la parabola di Sergio Venturi, ex assessore regionale alla Sanità ed ex commissario regionale all’emergenza. Garofalo Health Care, gruppo sanitario privato ...

