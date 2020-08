Gallipoli: ventenne umbra denuncia, stupro di gruppo dopo la discoteca Nel paese salentino in questi giorni denunciati.28 giovanissimi, per altri nove divieto di tornare (Di martedì 4 agosto 2020) La ventenne della.provincia di Perugia ha denunciato una violenza sessuale di gruppo a Gallipoli. All’uscita dalla discoteca, secondo la denuncia, alcuni ragazzi le hanno offerto di accompagnarla al suo alloggio. Invece l’hanno condotta a Baia Verde e l’hanno stuprata. La ragazza è ricoverata in ospedale. Investigatori al lavoro per individuare i coinvolti nella vicenda. Ne dà notizia il tgnorba. Nei giorni scorsi, in conseguenza di risde e altre “prodezze” a margine della movida, disposti nove divieti di ingresso a Gallipoli per nove giovanissimi, denunciati altri 28. L'articolo Gallipoli: ... Leggi su noinotizie

