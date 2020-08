Gabriele Rossi, cena romantica con Rocco Casalino. La reazione di Garko (Di martedì 4 agosto 2020) Rocco Casalino “archivia” anche pubblicamente, facendosi paparazzare da Chi, il compagno Josè Carlos Alvarez. E lo fa con il bell’attore Gabriele Rossi, amico intimo e più volte indicato come “l’amore segreto” di Gabriel Garko sul numero di Chi in edicola da mercoledì 5 agosto. La coppia, a cena fuori e occhi negli occhi, è stata fotografata dal settimanale. Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e diventato noto per la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello italiano, non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale e dopo la vicenda del trading online che ha travolto il suo compagno, ha trovato conforto tra le braccia di Gabriele ... Leggi su tvzap.kataweb

