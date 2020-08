Fregene, test sul personale del lido Levante: ecco l’esito dei primi 21 tamponi (Di martedì 4 agosto 2020) “Ancora una volta l’intervento puntuale e tempestivo dell’assessore D’Amato e della Asl RM3 sono stati determinanti per contenere questo nuovo episodio di contagio da coronavirus”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “L’assessore, che da subito ci ha informati della situazione, questa mattina mi ha confermato che tutti i 21 tamponi eseguiti sul personale del Levante di Fregene sono risultati negativi” aggiunge Montino. “Nonostante, come abbiamo già comunicato ieri, dalla ricostruzione degli eventi dovrebbero rimanere fuori dal rischio contagio gli invitati alla festa di compleanno dell’uomo risultato positivo, data la tempistica – spiega il sindaco -, per ulteriore scrupolo la ASL RM3 ha comunque contattato tutte le persone che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta

