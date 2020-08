Francia, abbandonata in aeroporto a 9 mesi: cerca i genitori dopo 26 anni con un post su Facebook (Di martedì 4 agosto 2020) Aveva solo 9 mesi quando Emilie è stata abbandonata dai genitori all'aeroporto di Parigi-Orly, il 19 settembre del 1994. Ora di anni ne ha 26 e la ragazza francese, impiegata in una catena di alberghi ... Leggi su tgcom24.mediaset

Francia, abbandonata in aeroporto a 9 mesi: cerca i genitori dopo 26 anni con un post su Facebook TGCOM Abbandonata a 9 mesi vicino all'aeroporto, oggi 26enne chiede la verità

L’India per la pelle d’ambra, lo Sri Lanka per gli immensi occhi neri, dalla Francia per i lineamenti morbidi e la ... Il medico che la visitò per primo dopo che un’impiegata la trovò abbandonata ...

La destra in crisi può vincere. La Francia modello per l’Italia

E senza la concorrenza di Mélenchon che ha preferito abbandonare la politica popolare ... a meno di riuscire a mobilitare tutta quella Francia profonda che non ama Parigi e che non ne è amata.

