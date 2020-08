Francesco Totti in visita a Castel Volturno: “Se il Napoli può farcela a Barcellona? Certo” (Di martedì 4 agosto 2020) Lo storico ex capitano della Roma Francesco Totti è stato oggi in visita al centro sportivo di Castel Volturno. Durante gli allenamenti del Napoli ha avuto modo di salutare l’amico Gennaro Gattuso e il resto della squadra azzurra, in vista dell’impegno in Champions League contro il Barcellona. Le telecamere di Sky Sport lo hanno intercettato, riuscendogli anche a strappare qualche dichiarazione all’uscita. “Se ho trasmesso energia ad Insigne? Certo. Se il Napoli può farcela a Barcellona? Lo spero io, ma anche tutta l’Italia. La Roma a Siviglia? Soprattutto! Zaniolo Pallone d’oro? Per quello la strada è lunga, deve dare continuità a quello che sta ... Leggi su calciomercato.napoli

