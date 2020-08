Franceschini nomina Trione alla guida della Scuola dei beni culturali, un esempio per la scuola vera (Di martedì 4 agosto 2020) Il post Covid sta scoperchiando una pentola sul punto di bollire e finalmente si prova a capire che scuola e formazione sono settori prioritari e ineludibili per il Paese. Dagli asili all’alta specializzazione. Ragionando per paradossi, se i musei hanno recuperato appena il 10% del pubblico, si può anche ipotizzare un anno sabbatico per le mostre e scelte drastiche nella programmazione. La scuola, invece, non può restare chiusa poiché gli effetti sarebbero devastanti per le nuove generazioni, altroché portare i ragazzi a vedere mostre e collezioni. Per un’Azzolina che sonnecchia c’è sempre un Franceschini che qualche soluzione la studia. È di ieri sera la notizia della nomina di Vincenzo Trione ... Leggi su linkiesta

