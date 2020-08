France Football: Juventus, pensieri d’addio per Ronaldo (Di martedì 4 agosto 2020) France Football: Juventus, pensieri d’addio per Ronaldo. Il portoghese sta riflettendo sul suo futuro, idea Paris Saint-Germain Un futuro incerto. Cristiano Ronaldo sta pensando di lasciare la Juventus, almeno secondo il noto France Football. A quanto pare il campionissimo portoghese avrebbe iniziato a meditare sul proprio futuro già a gennaio, ma l’emergenza Covid-19 ha mescolato le carte in tavola. Il giocatore – stando alle voci che filtrano – non è infelice alla Juventus, ma ci sarebbe l’idea PSG: non per il prossimo anno, ma per chiudere la carriera con ulteriori ambizioni di vittoria. Inoltre la società parigina è una delle poche che potrebbe tentare lo ... Leggi su calcionews24

AMBorello : France Football questa mattina riporta la notizia che @Cristiano non riterrebbe la @juventusfc alla sua altezza e c… - gnappo1897 : @snuffle_21 @MaestroJuventus che poi riporta una news dell'attendibilissimo France Football..... - 58Lucien : Clamoroso dalla Francia: 'Ronaldo stufo della Juve'. Futuro al Psg? Secondo France Football il campione portoghese… - tuttonapoli : France Football - CR7 non è felice, crede Juve non sia alla sua altezza: può andare al Psg - mario_cama : France Football si sta allargando assai... Ora pure gli 11 di tutti i tempi ?? -