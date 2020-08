FOTO | Cultura, le mani di Quinn nel Giardino di Boboli (Di martedì 4 agosto 2020) FIRENZE – Per un mese sarà esposto in anteprima nel Giardino di Boboli ‘Give’ di Lorenzo Quinn (Roma, 1966), l’ultima creazione dello scultore noto per le sue grandi installazioni di mani. Si tratta di un dono dell’artista e della sua galleria alla città di Pietrasanta, dove a settembre sarà installato nel Parco Internazionale di Scultura e dove farà parte di un progetto Onu contro il cambiamento climatico. Leggi su dire

