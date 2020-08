Fortnite riceverà a brevissimo le automobili (Di martedì 4 agosto 2020) Il tanto atteso debutto delle auto nella stagione 3 di Fortnite è ormai alle porte!Epic Games ha finalmente svelato quando saranno introdotti i nuovi veicoli nel gioco.Dall'inizio della stagione 3, gli sviluppatori di Fortnite hanno fatto sapere ai giocatori che le macchine sarebbero prima o poi arrivate. Di recente, il team aveva avvisato i fan che avrebbero dovuto aspettare ancora qualche settimana, ma finalmente ora ci siamo. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Le automobili stanno per arrivare in #Fortnite. - tech_gamingit : Chi parteciperà alla BETA di Marvel's Avengers riceverà queste speciali ricompense per FORTNITE! - oOShinobi777Oo : Chi parteciperà alla BETA di Marvel's Avengers riceverà queste speciali ricompense per FORTNITE! - Its_Lelalite : #RocketLeague diventerà F2P,lascerà la piattaforma #Steam per tornare a quella proprietaria di #epicgames. Chi ha c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite riceverà Fortnite riceverà a brevissimo le automobili Eurogamer.it