Fonografici in rivolta. La Rai vara in sordina un nuovo regolamento in vista dell’edizione 2021 di Sanremo Giovani. L’Afi lo disconosce e si rivolge alla Vigilanza (Di martedì 4 agosto 2020) Fonografici in rivolta dopo che la decisione della Rai di varare, in sordina, un nuovo regolamento in vista della prossima edizione di Sanremo Giovani. “Siamo venuti a conoscenza del regolamento relativo alla edizione 2021 di Sanremo Giovani una volta già pubblicato. La Rai – ha commentato il presidente dell’Associazione fonografi italiani (Afi) Sergio Cerruti – è un servizio pubblico e non può impedire il contraddittorio tra le parti le parti”. “Perché diramare un regolamento relativo al Festival con così tanta urgenza – ha aggiunto Cerruti -, nel pomeriggio ... Leggi su lanotiziagiornale

