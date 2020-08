**Fmi: Italia sconta bassi investimenti e forte debito in mani estere** (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. – (Adnkronos) – Nonostante il continuo surplus del bilancio di conto corrente dell’Italia, la nostra economia sconta “investimenti strutturalmente bassi, con passività verso l’estero che rimangono elevate e una grande quota del debito pubblico” in mano straniera. E’ il quadro disegnato dal Fondo Monetario Internazionale nell’External Sector Report in cui segnala come “una volta superata la crisi sanitaria, sono necessarie politiche per migliorare la competitività per sostenere la crescita e ridurre il debito pubblico a medio termine”.In particolare “anche se la posizione esterna dell’Italia rimane in linea” con quelli che sono i parametri fondamentali, per il ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : **Fmi: Italia sconta bassi investimenti e forte debito in mani estere**... - DomenicaGianne4 : RT @MarcoRizzoPC: Un Paese ha il diritto di decidere il proprio destino, nessuno dovrebbe intromettersi nella nostra vita. Parlo di multina… - MariaLu91149151 : RT @MarcoRizzoPC: Un Paese ha il diritto di decidere il proprio destino, nessuno dovrebbe intromettersi nella nostra vita. Parlo di multina… - Luongo11 : RT @MarcoRizzoPC: Un Paese ha il diritto di decidere il proprio destino, nessuno dovrebbe intromettersi nella nostra vita. Parlo di multina… - pallopin01 : RT @BarbaraRaval: Il presidente bielorusso, #Lukashenko, denuncia un tentativo di corruzione con 940 milioni di dollari in cambio dell'inst… -

Ultime Notizie dalla rete : **Fmi Italia Fmi: Italia sconta bassi investimenti e forte debito in mani estere Trend-online.com Assoluti Enduro: vince Ruprecht ma Oldrati è leader in classifica

Trofeo Airoh, Coppa FMI, Coppa Italia A conclusione delle due giornate a Carsoli, non sono mancate neppure le gare relative ai Trofei: il francese Loic Larrieu ha dominato incontrastato la ...

Argentina: raggiunto accordo con i creditori, non ci sarà un nuovo default

Non ci sarà, almeno per ora, un nuovo default per l'Argentina: in un comunicato il governo di Buenos Aires ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i creditori internazionali per la ristrutturaz ...

Trofeo Airoh, Coppa FMI, Coppa Italia A conclusione delle due giornate a Carsoli, non sono mancate neppure le gare relative ai Trofei: il francese Loic Larrieu ha dominato incontrastato la ...Non ci sarà, almeno per ora, un nuovo default per l'Argentina: in un comunicato il governo di Buenos Aires ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i creditori internazionali per la ristrutturaz ...