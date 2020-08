Firenze: centinaia lavoratori appalti alberghieri rischiano perdere cassa integrazione e bonus 600 euro (Di martedì 4 agosto 2020) centinaia di lavoratrici e di lavoratori del settore alberghiero fiorentino in appalto rischiano di non ricevere né la cassa integrazione né il bonus di 600 euro per gli intermittenti. In questi giorni l'Inps sta infatti rifiutando loro le relative domande Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: centinaia lavoratori appalti alberghieri rischiano perdere cassa integrazione e bonus 600 euro - Luca12ago63 : RT @CgilFirenze: ? #Turismo, a Firenze centinaia di lavoratori degli appalti alberghieri rischiano di non ricevere gli ammortizzatori socia… - CgilFirenze : ? #Turismo, a Firenze centinaia di lavoratori degli appalti alberghieri rischiano di non ricevere gli ammortizzator… - Nicola_Firenze : RT @fattoquotidiano: Furbetti della cig, “ero in cassa ma l’azienda mi ha chiesto di lavorare. Pagato dall’Inps”. Sindacati: “Centinaia di… - Nicola_Firenze : RT @petergomezblog: I Furbetti della cassa integrazione, “ero in cassa ma l’azienda mi ha chiesto di lavorare. Pagato dall’Inps”. Sindacati… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze centinaia Turismo, centinaia di lavoratori a Firenze rischiano di perdere i sussidi: allarme Filcams Cgil Firenze gonews Firenze: centinaia lavoratori appalti alberghieri rischiano perdere cassa integrazione e bonus 600 euro

Firenze – Centinaia di lavoratrici e di lavoratori del settore alberghiero fiorentino in appalto rischiano di non ricevere né la cassa integrazione né il bonus di 600 euro per gli intermittenti. In qu ...

A1: chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna

Poco dopo le 12:00, sull'Autostrada Milano-Napoli, un grave incidente ha visto coinvolti un Tir, un’auto e una moto. Il passeggero trasportato della moto, una ragazza di 28 anni, ha perso la vita. Pre ...

Firenze – Centinaia di lavoratrici e di lavoratori del settore alberghiero fiorentino in appalto rischiano di non ricevere né la cassa integrazione né il bonus di 600 euro per gli intermittenti. In qu ...Poco dopo le 12:00, sull'Autostrada Milano-Napoli, un grave incidente ha visto coinvolti un Tir, un’auto e una moto. Il passeggero trasportato della moto, una ragazza di 28 anni, ha perso la vita. Pre ...