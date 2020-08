Filma il ladro con il telefonino, lui se ne accorge e glielo strappa di mano: 30enne nigeriano bloccato (a forza) dai Carabinieri (Di martedì 4 agosto 2020) Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati predatori i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un nigeriano 30enne con precedenti, per i reati di Rapina, Lesioni personali, Resistenza a Pubblico Ufficiale e Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti In particolare, nel pomeriggio di ieri, un giovane del luogo, animato da profondo senso civico e da prendere come esempio, si trovava nei pressi di questa via Mariani, quando notava che un individuo stava armeggiando vicino a una bicicletta e più precisamente che stava tentando di tagliare il lucchetto con delle grosse tronchesi. A quel punto decideva di richiedere l’intervento dei Carabinieri telefonando al 112 e nella circostanza spiegava esattamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

