FIFA 21: uscita, le licenze di Inter e Milan in esclusiva e novità (Di martedì 4 agosto 2020) La scorpacciata di calcio estivo a base di serie A e coppe europee non ha rallentato FIFA 21. Il nuovo simulatore di calcio per eccellenza debutterà il prossimo 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch – sono in arrivo versioni su misura anche per PlayStation 5 e Xbox One X. L'ultimo capitolo sarà pieno di novità per rilanciare l’eterna sfida a distanza con Pro Evolution Soccer per la lotta tra i due videogiochi più famosi nel mondo del pallone. FIFA 21, quando esce e chi è la star in copertina FIFA 21Da nuove opzioni per giocare con gli amici attraverso nuovi elementi social alla maggiore possibilità di controllo nella Modalità Carriera, i videogiocatori potranno vivere il gioco più bello del mondo come mai prima d’ora. FIFA 21 celebra la ... Leggi su gqitalia

