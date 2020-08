FIFA 21 si mostra in un primo trailer di gameplay (Di martedì 4 agosto 2020) FIFA 21, nuovo capitolo del famoso franchise di EA Sports, si è mostrato in un nuovo trailer di gameplay che descrive alcuni dei miglioramenti apportati al gioco. Per quanto riguarda il gameplay, le introduzioni di dribbling agile, posizionamento intelligente e percorsi creativi erano già state confermate prima della rivelazione di oggi.Alcuni importanti cambiamenti stanno per arrivare su FIFA 21 e, a giudicare dal trailer, il gameplay sarà di gran lunga superiore a quello di FIFA 20. Una delle modifiche principali di FIFA 21 sarà l'introduzione delle corse dei calciatori controllate dall'utente, che daranno ai giocatori un maggiore controllo sull'IA mentre attaccheranno.I miglioramenti del ... Leggi su eurogamer

