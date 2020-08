Festini, schiamazzi e musica. La "quarantena" dei migranti a Treviso (Di martedì 4 agosto 2020) Francesca Galici schiamazzi e musica a palla nella notte all'interno dell'ex caserma Serena di Treviso, dove sono ospitati 137 migranti positivi e 300 sono in quarantena Quello dell'ex caserma Serena di Treviso è ormai un caso nazionale. Nei giorni scorsi è diventato il più grande focolaio di Covid del Paese con quasi 140 contagiati tra i richiedenti asilo e 300 persone, tra migranti e operatori, messi in quarantena per evitare il rischio di diffusione del contagio. Alla notizia dell'isolamento obbligatorio, con minaccia di istituzione della zona rossa da parte del sindaco, tra i richiedenti asilo si è scatenata la rivolta, sedata dalle forze dell'ordine. I numeri dei contagi sono inevitabilmente in aumento ... Leggi su ilgiornale

Ci sono quelli che gli africani spacciano tutti. Ci sono quelli che i cinesi portano malattie. Anche se vivono qua da dieci anni. Ci sono quelli che i maghrebini sono tutti violenti e ladri. Eppure ci ...

