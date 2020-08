Ferraresi nominato amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni (Di martedì 4 agosto 2020) VERONA (ITALPRESS) – Il Cda di Cattolica Assicurazioni ha deliberato all'unanimità la nomina di Carlo Ferraresi quale Ad della società, permanendo lo stesso nella qualità di direttore generale. A Ferraresi sono stati attribuiti i poteri di Ad, in linea con quelli già attribuitigli lo scorso 31 ottobre 2019 e gli è stato altresì conferita la funzione di sovraintendere al sistema dei controlli interni della società. Il Cda ha inoltre esercitato la delega conferita dall'assemblea per l'aumento del capitale sociale per la somma di 500 milioni, suddiviso in due tranche di cui la prima, pari a 300 milioni, riservata ad Assicurazioni Generali e la seconda, pari a 200 milioni, che sarà offerta in opzione a favore di tutti gli azionisti. Per quanto ... Leggi su iltempo

Notiziedi_it : Ferraresi nominato amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni - LaPresse_news : Cattolica, Carlo Ferraresi nominato nuovo amministratore delegato - PantheonVerona : Cattolica Assicurazioni, Carlo Ferraresi è stato nominato all'unanimità Amministratore Delegato della società. Eser… - PLTV_it : Carlo Ferraresi nominato Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni -